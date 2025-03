Urlauber schlugen sich beim Après-Ski Köpfe ein

Wilde Szenen spielten sich am Samstagabend in einem Lokal im Tiroler Westendorf (Bezirk Kitzbühel) ab: Mehrere niederländische Urlauber waren sich beim Après-Ski in die Haare geraten. Die Polizei musste einschreiten. Einige Personen wurden verletzt – zumindest eine davon schwer.