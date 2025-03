Verzicht auf Liga-Start als Konstante in Salzburg

„Von 500 bringst du einen hoch“

Ein Umstand, den PSV-Boss Ronny Tiefgraber gut versteht. „Es ist schwer, in einem Einzelsport die Liga-Termine zu besetzen. Auch bei uns waren die SSM-Schüler noch nicht so weit, also haben wir ausgesetzt.“ Wegen Sperren vor internationalen Einsätzen ist auch die Legionärs-Option oft keine zuverlässige Alternative. „Die Talente wachsen ja auch nicht aus dem Boden. Von 500 bringst du vielleicht einen hoch“, betont Tiefgraber.