Makellose Seekirchener nahmen die „Festung Gamp“

Anif, wo Trainer Tom Eder die Ampelkarte sah, rettete gegen ASV Salzburg spät ein 1:1, Bürmoos bog dank eines Ugrinovic-Doppelpacks in Überzahl Straßwalchen (Startelf-Debütant Mathias Chudoba traf per Kopf), Grödig hatte trotz Personalsorgen keine Mühe mit Thalgau (3:0) und Hallwang rettete in der Nachspielzeit gegen neun Neumarkter ein 1:1-Remis.