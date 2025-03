Kameradschaftstag zog 300 Besucher nach Altenmarkt

Zum ersten Mal fand die große Veranstaltung heuer in Altenmarkt statt. Der Kameradschaftsbund hat im Bundesland 35.000 Mitglieder. Rund 300 von ihnen nahmen am Tag der Kameradschaft in Altenmarkt teil. Im Mittelpunkt stand ein Vortrag des Militärkommandanten von Salzburg, Brigadier Peter Schinnerl, zum Thema Sicherheit in Europa.