Sondersitzung für Präsident, der in Spanien weilte

Auf Reisen mit dem Landtagspräsidium

Einen Punkt gibt es aber schon, den Schwarze, Grüne und Blaue ihm übel nehmen. Im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung hat er Fragen per E-Mail versandt, die auch an die Öffentlichkeit kamen. Bei der Sitzung selbst war er dann nicht da. Da war er mit dem Landtagspräsidium in Barcelona auf Reisen. Just, als man sich in Linz mit Kirchdorf und Co. befasste, stand in Spanien eine Weinverkostung auf dem Programm. Binders Abwesenheit macht nun eine Sondersitzung notwendig.