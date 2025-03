Meta-Beschluss: Soziale Netzwerke ohne Kontrolle?

Die Firma Meta (Facebook, Instagram …) hat angekündigt, in den USA auf professionelle Faktenchecker verzichten zu wollen und stattdessen auf das System der „Community Notes“ zu setzen. Nutzer sollen selbst falsche oder irreführende Aussagen kennzeichnen. Was halten Sie von dieser Entscheidung und wie sehr beeinflusst sie Ihr Vertrauen in soziale Medien?