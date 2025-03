Wellness-Oase am Karnerhof wurde umgebaut

Bereits im großzügigen Eingangsbereich des Hotel Karnerhofs ist es zu sehen: Das schimmernde Türkis des Faaker See, eingefangen in vielen Nuancen der Inneneinrichtung. Das Farbkonzept zieht sich hindurch bis zum Wellnessbereich, in den seit 6. Jänner vier Millionen Euro investiert wurden.