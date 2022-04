Große Umbauarbeiten am Karnerhof am Faaker See

Seit knapp sieben Monaten laufen die Umbauarbeiten beim Hotel Karnerhof in Drobollach am Faaker See auf Hochtouren. Neben einer modernen Wellness-Oase mit Infinity-Pool und Panoramasauna wurde in die Erweiterung von Lobby und Terrasse investiert - Gesamtkosten: acht Millionen Euro. Eröffnet wird am 6. Mai.