Tuchel nominiert ersten England-Kader – Fans toben

„Schock-Rückholaktion“

Henderson zu nominieren, sei eine völlig „wilde“ und „verrückte“ Entscheidung, so ein User. „Ich würde Tuchel ernsthaft entlassen.“ Englands „Daily Mail“ schreibt gar von einer „Schock-Rückholaktion“. Schließlich steckt Henderson seit seinem Liverpool-Abgang in der Krise – erst in der Wüste, dann bei Ajax.