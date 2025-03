Fischer ging Gefleckte Meersau ins Netz

Lebt eher in anderen Gebieten

Die Gefleckte Meersau lebt in Tiefen zwischen 50 und 700 Metern und sucht am Meeresgrund nach Nahrung wie Würmern, Krebstieren und Knochenfischen. Sie lebt üblicherweise im Ost-Atlantik, an der Küste Großbritanniens, an der iberischen Küste, im Golf von Biskaya und an der Küste Senegals. Wesentlich seltener tauchen Gefleckte Meersäue in der Adria auf.