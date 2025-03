Nächste Woche beginnt die Frühjahrslohnrunde

Eine Woche später beginnen dann die Lohn- und Gehaltsverhandlungen für 50.000 Beschäftigte in der Chemischen Industrie. Den Abschluss macht die Glasindustrie am 20. Mai (7000 Beschäftigte). Ausgangsbasis ist eine rollierende Inflation von voraussichtlich 2,8 Prozent. Statistik Austria veröffentlicht den Verbraucherpreisindex für Februar am 19. März.