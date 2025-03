Tiroler Politiker Federgewicht bei Verhandlungen

Interessant ist diesbezüglich, wie das bei unseren Nachbarn – von der Einwohnerzahl her gesehen mehr als neunmal so groß als Österreich – angegangen wird. Laut deutschen Medien mit weniger Leuten, sprich 256 Politikern in 16 Arbeitsgruppen. Hierzulande war die Rede von mehr als 300 „Verhandlern“. Teilweise saßen in Untergruppen angeblich 40 bis 50 Personen. Was da herauskommt, weiß jeder, der in einer derartigen Situation war und versucht hat, mit so vielen Leuten etwas zu besprechen und vor allem: Ein Ergebnis zu erzielen. Ob der „Vielzahl“ an Verhandlern in Deutschland heißt es, dass es sich wohl vermehrt um „Ausmalen von Millimeterpapier“ handle, es jedoch schnell einen Radikalplan zum Umbau des Staates benötige. Und bei uns? Da wurde am Millimeterpapier wohl mehrfach nachgemalt.