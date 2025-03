„Das wäre gleichbedeutend mit Rapids Saisonende“

Nach dem packenden 2:1-Sieg gegen Banja Luka geht Rapids Europacup-Traum weiter. Am Sonntag wartet jedoch schon das nächste „Finale“, diesmal in der Liga. Ein Verpassen der Top-6 „wäre gleichbedeutend mit Rapids Saisonende“, so „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager im Gespräch mit krone.at-Redakteur Mario Drexler (oben im Video).