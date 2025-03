Bundesheer-Rekrut (19) stürzte in Gletscherspalte

Ein Bundesheer-Rekrut (19) stürzte am Mittwoch bei einer Skihochtour am Großvenediger in Osttirol in eine Gletscherspalte. Der junge Mann konnte von Mitgliedern der 13-köpfigen Bundesheer-Gruppe gehalten und geborgen werden. Er blieb unverletzt. Drei Soldaten erlitten bei der Tour aber leichte Erfrierungen.