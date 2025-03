Serbe bezichtigte Ex-Gattin des Kindesmissbrauchs

„Verhaltensauffällig und aggressiv“

Die Verhandlung wurde daraufhin zur Einvernahme des Schuldirektors vertagt. Bei der Fortführung am Donnerstag schildert der Zeuge die damalige Situation mit den beiden Kindern an seiner Schule. „Einer der Buben war sehr verhaltensauffällig und aggressiv gegenüber den anderen Kindern.“ Eine Lehrerin habe ihm dann die Aufgabe erteilt, den Grund seiner Aggression aufzuschreiben. „Darin schrieb der Bub von Misshandlungen durch den Vater. Worauf wir die Eltern mehrmals zum Gespräch einluden. Doch es gab nur gegenseitige Schuldzuweisungen.“ Wenig später habe das Kind plötzlich behauptet, von der Mutter misshandelt worden zu sein. Was letzten Endes auch dazu führte, dass der Serbe im Zweifel freigesprochen wurde. Schuldig sprach der Herr Rat den Angeklagten hingegen wegen der gefährlichen Drohung gegenüber seinen Kindern und verurteilte ihn zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 720 Euro.