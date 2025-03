Straftäter trickste Polizei aus und entging Haft

Ein Anwohner beobachtete die eigenartigen Szenen, die sich am Mittwoch gegen 14.45 Uhr im O-Dorf zutrugen. „Ein Mann saß in einem Toyota, umringt von Polizisten. Plötzlich raste er los, ein Beamter musste zur Seite springen. Es kam zu einer Verfolgung, von der ich nicht mitbekam, wie sie letztlich ausging.“ Was der Anwohner allerdings zu wissen glaubt: Der Mann am Steuer sei polizeilich und gerichtlich kein unbeschriebenes Blatt!