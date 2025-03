Orchestrierte Erotik im neuen Kino-Film „Bolero“

Eine bitte recht sinnliche Ballettmusik möge der Herr Kompositeur für sie schreiben – so der Auftrag der illustren Choreografin und berühmten Tänzerin Ida Rubinstein (Jeanne Balibar) an Maurice Ravel (Raphaël Personnaz). Bis zur Fertigstellung der akustisch legendären Komposition werden sechs Jahre vergehen, in denen der sensible französische Tonvirtuose alle möglichen Inspirationsquellen für sich entdeckt. Zwei Frauen werden ihm bei der Entstehung des „Bolero“ genannten Orchesterstücks zur Seite stehen: die Pianistin Long und seine treue Muse Misia Sert (Doria Tillier). Das Mysterium einer echten, ja gelebten Liebesbeziehung wird sich Ravel aber nicht erschließen.