Aus Langeweile Gefängnistoilette geflutet

Es geht um zwei Vorfälle im Vorjahr, als der mehrfach Vorbestrafte wegen schweren Raubes hinter Gitter sitzt. Aus Langeweile macht er sich in seiner Zelle einen Jux, indem er haufenweise Toilettenpapier in den Lüftungsschacht steckt und anzündet. Was zur Folge hat, dass aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht nur der Angeklagte, sondern auch andere Häftlinge aus ihren Zellen evakuiert werden müssen. Weil ihn in der anderen Zelle die Überwachungskamera stört, verstopft er mit Kleidungsstücken die Toilette und flutet in weiterer Folge den Raum. Wieder wird der 27-Jährige in einen anderen Haftraum verbracht.