Großer Traum soll in neuer Saison wahr werden

Am Donnerstag steht mit der Spring Trophy in Istrien die erste Tour des Jahres an. „Die Rennen in Istrien sind bekannt dafür, dass sie ein Chaos sind. Weil es ist für die meisten Teams das erste, dadurch ist es extrem hektisch. Aber es geht und du weißt, was dich erwartet. Da musst du extrem aufpassen, aber manchmal kommst du auch nicht aus“, weiß der 19-Jährige, der sich in seinem neuen Team schon wohlfühlt und seine Kollegen immer besser kennenlernt.