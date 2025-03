Tempo 30 auch jetzt (fast) überall in Oberndorf

Klar ist, dass durch die niedrigen Geschwindigkeiten in den Ortschaften, das Verkehrsrisiko sowie auch die Belastungen für die Bürger minimiert werden sollen. Nicht immer ist die Bevölkerung aber glücklich über die Tempobremse. So zweifeln viele in Seekirchen die Beschränkung auf der langen Südeinfahrt an. In Neumarkt sorgen hingegen Zusatzschilder bei einem 30er für Verwirrung. Die zeigen als Ausnahme von der Beschränkung, die L206, die aber auf der anderen Seite der Stadt ist.