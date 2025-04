Wie das Attentat von Sarajewo zum Weltkrieg führte

Serbien soll ein Ultimatum vorgelegt werden

Endgültig besiegelt wird die Kriegsentscheidung nach dem berühmten deutschen „Blankoscheck“ vom 5. Juli 1914. In zwei Ministerratssitzungen in Wien – am 7. und am 19. Juli – plant man die Vorgehensweise: Eine Untersuchung in Bosnien soll Beweise dafür erbringen, dass die serbische Regierung am Attentat auf den Thronfolger beteiligt war. Die Beweise würde man dann zusammen mit einem Ultimatum an Serbien den europäischen Großmächten vorgelegen.