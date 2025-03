Tirols Medizin-Uni steht vor großen Veränderungen

Drei Bewerber für eine große Fülle an Aufgaben

Zwei Bewerber und eine Bewerberin stehen noch im Rennen um das Rektorsamt. Mit Lukas Alfons Huber auch ein Tiroler, der einer Ärztefamilie aus Schwaz entstammt. Huber ist seit 2002 Professor und Direktor der Abteilung für Zellbiologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Neben ihm steht Gert Mayer, Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin IV (Nephrologie und Hypertensiologie), zur Wahl. Mayer stammt aus Ostösterreich und ist laut Med-Uni seit 1999 in Innsbruck. Die Dritte im Bunde ist die aus Deutschland stammende klinische Psychologin Anna Buchheim, seit dem Jahre 2007 Professorin an der Leopold-Franzens-Universität (LFU) in Innsbruck und drei Jahre dort (bis 2023) Vizerektorin für Personalangelegenheiten.