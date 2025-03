So konnte Justiz 17-jährigen Gauner „austricksen“

Zuletzt sorgte das Brüder-Trio mehrfach für Schlagzeilen, weil es in Linz und Leonding Autos gestohlen und demoliert hatte. Alleine bei uns sind 17 derartige Delikte bekannt. So waren die beiden jüngeren Brüder beispielsweise am 17. Jänner in ein Autohaus in Leonding eingebrochen, hatten mit einem gestohlenen Geländewagen das geschlossene Einfahrtstor durchbrochen und den Pkw schwer beschädigt.