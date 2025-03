Dämonen und Missbrauch: „Niki de Saint Phalle“

Es ist dies eine Annäherung an eine der ungewöhnlichsten Pop-Art-Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Und doch wird in diesem Film nicht ein einziges ihrer Kunstwerke sichtbar. Schade! Regisseurin Céline Sallette setzt also voraus, dass man Niki de Saint Phalles berühmte Nanas, diese rubensfigürlichen bunt-fliegenden Kunstharz-Engelsfrauen, und ihre Shooting-Paintings, bei denen sie Farbbeutel via Beschuss ausbluten ließ, kennt.