Die wunderbaren Reisen der Barbara Wussow

Von Bali nach Cape Town

Der Weg dorthin war aber kein einfacher. Von Wien ging’s zuerst ab nach Dubai, weiter, „Mit einem 16-Stunden-Flug“ nach Neuseeland. Angekommen in Auckland, fanden zwei Drehtage statt. Erst danach jettete sie weiter in Richtung Bali, wo es nicht nur zur Cricket-Einlage kam, sondern wo es dann auch an Bord des Schiffes ging, wo jetzt, während einer elftägigen Reise nach Südafrika, gedreht wird. Von dort aus geht es am 6. April von Cape Town wieder zurück nach Wien, wo Wussow dann drei Wochen Heimaturlaub haben darf. . .