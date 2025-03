Festgenommener ist Kapitän von Containerschiff

Am Montag war das Containerschiff mit dem 183 Meter langen Ölfrachter Stena Immaculate zusammengestoßen. Das Unglück ereignete sich 20 Kilometer vor der Küste von East Yorkshire. Die Kollision verursachte einen riesigen Feuerball, die Schiffe brannten noch am Dienstagabend. Crowley, der in Florida ansässige Miteigentümer des havarierten Öltankers, sagte, das Feuer an Bord des Schiffes sei „weitgehend zurückgegangen, und es seien keine Flammen mehr sichtbar“.