Vettel: „Ich bin der größte Heuchler, den es gibt“

Seit dem Ende seiner Formel-1-Karriere setzt sich Vettel immer wieder intensiv für Umwelt- und Klimaschutz ein. „Wir alle sind doch Heuchler, weil wir auch Dinge genießen, von denen wir wissen, dass sie nicht so gut sind. Müssen wir nach Thailand in die Ferien fliegen? Nein. Aber es ist halt auch unheimlich schön dort“, so der viermalige Weltmeister.