Rapid: Zwei Endspiele – es geht um Millionen!

Wenn Rapid sich jetzt aus der Conference League verabschiedet UND in der Liga in die Flop-6 stürzt, gehen die „Bühnen“ verloren, rasseln auch die Spieler-Marktwerte wieder in den Keller. Wer „nur“ noch vor halbleeren Rängen in der Quali-Gruppe vorspielen kann, wird keine Transfer-Millionen bringen.