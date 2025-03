Rekordspiel! Linz verhinderte das Ende der Saison

Siegtor in der 70. Minute

Im Schlussdrittel überstanden die Linzer, bei denen Goalie Tirronen der Fels in der Brandung war, den langen Rest eines mitgenommenen Powerplays und hatten dann selbst die Riesenchance von 46 Sekunden doppelter Überzahl! Aber nix war’s. So ging’s wieder einmal in dieser völlig verrückten Krimi-Serie in die Overtime. In der Söllinger und Lebler die Black Wings und deren Anhänger erlösten! Linz bleibt damit weiter im Play-off-Rennen, verkürzt in der Serie auf 2:3 – und reist am Freitag zu Spiel 6 nach Graz!