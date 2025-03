Haselmayer: „Man wird Pensionen anheben müssen!“

Österreich muss sparen – doch wer trägt die Last? Im Wiener Grand Hotel diskutiert Moderatorin Tanja Pfaffeneder mit SPÖ-Klubobmann Philip Kucher, NEOS-Klubobmann Yannick Shetty und Meinungsforscher Christoph Haselmayer über die brennende Frage: Warum trifft es am Ende oft die Pensionisten? Sie haben jahrzehntelang gearbeitet – doch jetzt drohen Einschnitte. Wo wird der Rotstift angesetzt? Und welche Alternativen gibt es? Die Antworten und spannende Debatten – heute ab 21:15 Uhr auf krone.tv in CLUB 3!