Auflösung des Frauen-Teams nach Wirbel um Posting!

Ein brisantes Facebook-Posting am Weltfrauentag löste in Mondsee in den letzten Tagen große Unruhe aus. Eine Grünen-Politikerin hatte gegen den ortsansässigen Fußballklub geschossen. Inhalt: Das Frauenteam stehe nach 20 Jahren vor der Auflösung! Was nicht am Personal läge, sondern am Geld, das nie für die Frauen gerollt sei.