Weinbau im Wandel: „Große Herausforderung“

Wie vielseitig der Weinbau ist, zeigte der gestrige Traditionstag im Martinsschlössl in Donnerskirchen auf. Erfreuliche Bilanz zog zum Auftakt Andreas Liegenfeld, der in der Delegiertenversammlung zum fünften Mal als Weinbaupräsident wiedergewählt worden ist. Ausgewogenheit und mehr Fairness forderte in seiner Ansprache Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep im Rahmen der aktuellen Debatten rund um das Thema „Wein und Gesundheit“ ein: „Um kein falsches Bild zu vermitteln, haben persönliche Interessen immer hintanzustehen.“