Wien schickt Johann Strauss jetzt ins ewige All

Mit modernster Technik. Am 31. Mai 2025 wird ein interstellares Konzert der Symphoniker im MAK in Wien eingespielt. Der Donauwalzer wird digitalisiert und durch die Deep Space Antenne der ESA in Cebreros (Spanien) in den Weltraum geschickt. Von dort aus reist er dann als elektromagnetische Welle mit Lichtgeschwindigkeit ins Universum, in Richtung Voyager 1 geschickt. Lichtgeschwindigkeits-Takt statt Dreivierteltakt also. 23 Stunden und 3 Minuten später überholt das Signal dann die NASA-Raumsonde, die seit 1977 im Weltall unterwegs ist, um potenziellen außerirdischen Wesen irdische Meisterwerke zu vermitteln.