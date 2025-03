Bewusstloser und Drogenfund in Wiener Wohnung

Ein dramatischer Vorfall erschütterte am Sonntag eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Wiener Landstraße: Polizei und Rettungsdienst wurden wegen einer bewusstlosen Person in die Wohnung gerufen. Als die Beamten eintrafen, fanden sie einen 21-Jährigen, Suchtmittel und einen aggressiven 15-Jährigen.