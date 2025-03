Bayern: Skiurlauber würgte und trat auf Sohn ein

Laut Polizei wurde der Jugendliche leicht verletzt. Er kam für eine nähere Untersuchung in ein Spital. Neben einer polizeilichen Ermittlung wegen Körperverletzung läuft dem Vernehmen nach nun auch ein Verfahren, in dem geklärt werden soll, ob der 16-Jährige überhaupt wieder in die Obhut des 50-Jährigen zurückkehren darf.