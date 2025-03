Chelsea? Lukaku packt aus: „Sie zermürben dich“

Bis 2024 kickte Lukaku immer wieder für den FC Chelsea, ehe er im Sommer für 30 Millionen Euro zu Neapel wechselte. Glücklich war er an der Stamford Bridge in den letzten Jahren nicht mehr, wie er nun schilderte: „Bei Chelsea ging es nicht nur mir so. Pierre-Emerick Aubameyang und Hakim Ziyech waren auch nicht mehr Teil des Projekts. Also wurden wir angewiesen, uns nur noch in den Umkleidekabinen der Jugendmannschaften umzuziehen.“