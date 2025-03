So sieht Hartbergs Stadion nach den Randalen aus

Wieder einmal Szenen, die keiner sehen will. Und wie sehr oft, waren Rapids Fans mittendrin. Plötzlich regierten in Hartberg – bis auf ein GAK-Spiel 2012 wahrlich kein Boden für problematische Begegnungen – das Chaos. Was Stein des Anstoßes war, blieb vorerst offen. Rapid-Anhänger sollen aber Polizeikontrollen beim Eintreten in den Sektor verweigert, Absperrungen durchbrochen haben. Videos zeigen, wie Exekutivbeamte den Auswärtssektor der Rapid-Fans stürmen.