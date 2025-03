Sturms „Zwergerl-Fraktion“ drehte im Derby auf

Kritik trotz Derbysieg

„Ich bin so happy, dass wir zurückgekommen sind. Wir waren in diesem Jahr in der zweiten Hälfte immer schlecht, aber diese Reaktion in diesem Spiel war das Beste für unsere Team-Mentalität und unsere Energie“, ballte Kiteishvili nach dem Schlusspfiff die Faust. Doch in der Stunde des Triumphes sparte der Mittelfeldmotor auch nicht mit Kritik, denn die Leistung war über weite Strecken nicht das Gelbe vom Ei. „Im Spiel waren wir zu passiv im Ballbesitz, damit können wir nicht zufrieden sein.“