Kirchturm Jennersdorf: Die Zeitreise möge beginnen

Gläubige steuern bei

Es gilt nun, die Kirche mit hundertprozentigem Einsatz wieder herauszuputzen und vor allem, die Kuppel zu vergolden. „Wir haben Gottseidank einige Gläubige in der Gemeinde, die einen Teil dazu beisteuern“, so Brei. Was genau er in die Zeitkapsel legen wird, über der dann die neue Kuppel errichtet wird, will Brei nicht verraten. Man wird es dann in 50 Jahren wissen.