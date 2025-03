Tod von Hackmans Hündin „Zinna“ noch ungeklärt

Gene Hackman, zweifacher Oscar-Preisträger, wurde in seinem Haus in New Mexico tot aufgefunden. Die Behörden gaben bekannt, dass er an den Folgen einer hypertensiven und atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung starb. Zudem litt Hackman an Alzheimer, was möglicherweise eine Rolle bei den tragischen Umständen spielte. Seine Frau Betsy Arakawa verstarb etwa eine Woche davor am Hantavirus-Lungensyndrom – einer seltenen, aber ernsten Atemwegserkrankung, die durch Nagetierkot übertragen wird.