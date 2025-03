Beckenbruch nach Crash auf der Skipiste

Eine 66 Jahre alte Frau war am Donnerstagvormittag gegen 10.10 Uhr im Skigebiet Mellau Damüls unterwegs. Auf der Piste 18, unterhalb der Bergstation „Hohes Licht“, fuhr sie in mittlerem Tempo im rechten Hangdrittel in großen Schwüngen talwärts. Bei einem Linksschwung nahm sie plötzlich eine Skifahrerin wahr, die sich auf gleicher Höhe befand. Die beiden Wintersportlerinnen steuerten aufeinander zu, für die 66-Jährige war eine Kollision nicht mehr zu verhindern.