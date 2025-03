Ancelotti lüftet Rätsel um seine Kaugummi-Sucht

So hatte Ancelotti auch Superstar Kylian Mbappe darauf vorbereiten müssen, dass beim Rekord-Champions-League-Sieger alles anders läuft als selbst bei anderen Topklubs wie Paris Saint-Germain. Mehrmals setzte sich der Italiener alleine mit dem Franzosen zusammen, um ihn nach den Anfangsschwierigkeiten zu beruhigen. Das klappte, in den letzten Wochen agierte Mbappe zunehmend wie in seinen besten Phasen.