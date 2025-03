Baugruben sind immer wieder eine Todesfalle

Viele tödliche Unfälle

Ein Blick in das Archiv der „Krone“ zeigt, dass es immer wieder zu schweren und teils tödlichen Unfällen in Künetten kam. So wurden 2012 im Grenzgebiet zwischen Ober- und Niederösterreich ein Vater (52) und sein Sohn (25) beim Graben eines Abwasserkanals für einen Teich von 45 Kubikmetern Erde verschüttet. Beide wurden getötet. Vier Jahre später löste sich in einer Künette in St. Thomas am Blasenstein Erdreich, ein Gemeindearbeiter (55) wurde getötet. 2019 wurden zwei Erntehelfer auf einem Erdbeerfeld verschüttet – sie starben. In Attnang-Puchheim wurde 2021 ein Polier von tonnenschwerem Erdreich erdrückt.