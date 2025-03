Wirbel um Neubau der Dornbirner Volksschule Forach

Anrainer zogen vor Gericht

Auch den Anrainern ist der Neubau einer Schule an diesem Standort ein Dorn im Auge. Ein in nächster Nachbarschaft ansässiger Unternehmer fürchtet, dass es durch den Lieferverkehr – die Zufahrt erfolgt entlang der Schule – zu gefährlichen Situationen kommen könnte. Der Platz sei so begrenzt, dass es nicht einmal Pausen- oder Parkflächen gebe, ergänzen die Anrainer. Mit ihren Bedenken haben sie sich an das Landesverwaltungsgericht gewendet. Ein Urteil steht noch aus.