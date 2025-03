Alonso genervt: „Lando Norris hat leicht reden“

Alonso kam in den Tests in Bahrain nicht annähernd an die Topzeit von Überraschungsmann Carlos Sainz im Williams heran, für den Spanier reichte es lediglich zu Rang 16 der schnellsten Rundenzeiten. Die ersten Punkte werden jedoch erst am 16. März vergeben, wenn die Formel 1 mit dem Grand Prix von Australien in die neue Saison startet.