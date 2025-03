Actiongeladene Comedy und knallharte Fights

Als nicht gerade zimperliche Actionkomödie, mit zart romantischen Anklängen, kommt diese Profikiller-Farce daher, in der sich Oscarpreisträger Ke Huy Quan, prämiert für den besten Nebenpart in „Everything Everywhere All At Once“ (2022), als amerikanische Antwort auf Jackie Chan positioniert. Regisseur Jonathan Eusebio, der herzhaft mit einem saftigen Revenge-Humor jongliert, zieht die schräge Figurenzeichnung bis in die kleinsten Nebenrollen durch.