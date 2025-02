„Captain America”: Spaßiger Action-Blockbuster

Als Supersoldat an der Seite des neu gewählten US-Präsidenten Ross (Harrison Ford) findet sich Sam Wilson (Anthony Mackie) unversehens inmitten eines Polit-Konflikts wieder, der in einem hinterhältigen Terroranschlag auf Mister President kulminiert. Attentäter ist ausgerechnet Wilsons Freund Bradley (Carl Lumbly), der noch eine Rechnung offen hatte, Ross überlebt den Anschlag. Es ist an Sam Wilson, die Hintergründe eines globalen Komplotts aufzudecken, das vielleicht sogar einen Weltkrieg anzetteln soll.