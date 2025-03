Dieses Liebes-Versprechen gab Prinz Harry Meghan

„Besondere Verbindung“

Die Herzogin von Sussex ist überzeugt, dass sie und Harry eine „besondere Verbindung“ haben, „weil wir so sehr darauf bedacht sind, einander genauso zu behandeln wie zuvor, bevor ein Ring im Spiel war, Bevor es festgelegt war. Wenn man sich noch umwirbt und all das Gute und die Freude in dieser Schmetterlingsphase sieht.“