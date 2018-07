Schwarzes Loch bestätigt die Relativitätstheorie

Im Zentrum der Milchstraße haben Astronomen eine weitere Bestätigung für Albert Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie gefunden: Mithilfe des Very Large Telescope (VLT) am Paranal-Observatorium der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile konnten sie erstmals die sogenannte Gravitations-Rotverschiebung nachweisen. Die Animation (siehe Video oben) zeigt, wie sich die Farbe eines Sterns namens S2 leicht zum Rot hin verschiebt.