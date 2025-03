Die Bahnhof-Parkplätze sind noch immer voll

Was der Lokalaugenschein zeigte, bestätigt auch Egger. Sehr viele Nutzer kommen aus dem angrenzenden Oberösterreicher. „Ich schätzte, dass es so an die 40 Prozent sein werden“, berichtet Egger, der überzeugt ist, dass es in der Zukunft ein Parkhaus an der Flachgauer Öffi-Drehscheibe brauchen werde.